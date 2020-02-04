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Синоптики попереджають про погіршення погоди. Фото: Ракурс

Гідрометцентр попередив про погіршення погоди: очікуються хуртовини та до 40 см снігу (КАРТА)

4 лют 2020, 09:17
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Погода в Україні значно погіршиться у вівторок, 4 лютого. На Закарпатті та Прикарпатті очікується значний дощ та мокрий сніг.

Найближчої ночі синоптики обіцяють сильний сніг. Очікується приріст снігового покриву 10−20 см, а в горах намете до 35−40 см снігу. Крім того, очікуються хуртовири, а на дорогах утворюватимуться замети й ожеледиця. Пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с, а в горах — 25 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Тим часом Державне агентство автомобільних доріг України повідомило, що станом на сьогоднішній ранок місцями спостерігаються дощі у західних областях. Зазначається, що покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, в областях де йде дощ покриття мокре. Крім того, в Дніпропетровській та Донецькій областях місцями ожеледиця.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано, — зазначили дорожники.

За інформацією Гідрометцентру, погіршення погоди спричинятиме порушенню та припиненню руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватиме роботу підприємств енергетики та комунального господарства.

Синоптики попереджають про погіршення погоди. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, українські синоптики стверджують, що січень 2020 року був більше схожий на осінь, ніж на зиму. Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура становила в Києві +0,8°. Це на 6,4° вище кліматичної норми.

Джерело: Ракурс


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