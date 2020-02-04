Синоптики попереджають про погіршення погоди. Фото: Ракурс

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Погода в Україні значно погіршиться у вівторок, 4 лютого. На Закарпатті та Прикарпатті очікується значний дощ та мокрий сніг.

Найближчої ночі синоптики обіцяють сильний сніг. Очікується приріст снігового покриву 10−20 см, а в горах намете до 35−40 см снігу. Крім того, очікуються хуртовири, а на дорогах утворюватимуться замети й ожеледиця. Пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с, а в горах — 25 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Тим часом Державне агентство автомобільних доріг України повідомило, що станом на сьогоднішній ранок місцями спостерігаються дощі у західних областях. Зазначається, що покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, в областях де йде дощ покриття мокре. Крім того, в Дніпропетровській та Донецькій областях місцями ожеледиця.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано, — зазначили дорожники.

За інформацією Гідрометцентру, погіршення погоди спричинятиме порушенню та припиненню руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватиме роботу підприємств енергетики та комунального господарства.

Нагадаємо, українські синоптики стверджують, що січень 2020 року був більше схожий на осінь, ніж на зиму. Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура становила в Києві +0,8°. Це на 6,4° вище кліматичної норми.