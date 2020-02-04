Україну очікує значне погіршення погодних умов, фото: «Ракурс»

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Погода в Україні в найближчі дні значно погіршиться.

Синоптики попереджають про сильні вітри та снігопади. Про це йшлося під час сьогоднішнього брифінгу МВС з приводу погіршення погодних умов.

Так, 5 лютого в Карпатах очікується сильний сніг та ожеледиця, збільшення висоти снігового покриву до 30−50 см, пориви вітру до 25 м/с. Сильні хуртовини можуть призвести до заметів на дорогах.

Зазначається, що в основному від негоди потерпатиме високогірна частина Карпат та передгірські регіони, на рівнині ці явища 5 лютого будуть значно слабшими.

Протягом 5−6 лютого у центральних та східних областях України очікуються значні опади у виді дощу з переходом у мокрий сніг та поривами вітру 15−20 м/с, а також хуртовини.

5 лютого та вночі 6 лютого — сильний сніг та налипання мокрого снігу. Сніговий покрив становитиме 10−20 см, проте на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, півдні Харківщини, півночі Донецької та Луганської областей цей показник становитиме від 20 до 50 см.

Не виключено що в окремих місцях за рахунок надування сильним вітром можливі значно більш високі снігові замети, наголошують синоптики.

Цей період не буде тривалим — в кінці дня 6 лютого ці явища послабшають і 7 лютого припиняться.

Проте вже в період з 7 по 9 лютого очікується значне зниження температури повітря — до 8−13 градусів нижче нуля в більшості регіонів. У східних, деяких центральних та північно-східних областях — до 16 градусів морозу.

Однак починаючи з 10 синоптики очікують різке потепління.

До реагування на ускладнення погодних умов ми готові. До стихій ми готові, як і всі, в межах можливості, — заявив присутній на брифінгу начальник управління експлуатації доріг Державного агентства доріг України (Укравтодор) Олег Федоренко.

За його словами, усі відповідальні дорожні служби з вчорашнього дня перебувають на дорогах та територіях відповідальних підрядних організацій. Служби автомобільних доріг зобов’язано провести додатковий моніторинг наявності тяжкої техніки та відповідних трейлерів для можливого передислокування техніки за потреби, зокрема й між областями.

Крім того, дані вказівки забезпечити чергування дорожньої техніки ще до настання погіршення погодних умов на небезпечних ділянках, які визначені за результатами попередніх років.

Також він звернувся до поліції із закликом повідомляти про можливу відсутність відповідної техніки на цих ділянках.

Я б іще просив би, щоб Національна поліція підставила нам плече в частині тимчасової заборони в’їзду транспортних засобів з 19.00 до 7.00 в місто Київ, — наголосив Федоренко. — Тому що 5−10 см снігу і велика кількість фур навколо Києва — це створює дуже велику проблему.

За його словами, йдеться про «буквально 50 км».

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив поліції забезпечити виконання цього рішення.

Також Федоренко зазначив, що можуть вводитися обмеження для руху транспорту в інших регіонах, залежно від погодних умов.

Нагадаємо, найближчої ночі синоптики обіцяють сильний сніг.