Новини «слуг народу»: партія влади перетворить колишній вертолітний майданчик Януковича на свій навчальний центр, фото — tva

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Партія влади «Слуга народу» має намір створити у концертно-виставковому центрі «Парковий» навчальний центр. У ньому проходитимуть перепідготовку і навчання нардепи СН.

«Парковий» — це колишній вертолітний майданчик президента -втікача Віктора Януковича. Він споруджений у Києві у 2010 роки за адресою Паркова дорога 16-а.

Про намір влаштувати навчальний центр у своєму партійному офісі заявив у кулуарах Ради перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, повідомляє «Укрінформ».

В «Слузі народу» вважають, що не мають права витрачати державне фінансування, яке отримує ця партія, на дороговартісне проживання депутатів у п’ятизіркових готелях.

Ми перейдемо на формат постійного навчального центру. В офісі у «Парковому» воно розпочинається у березні-квітні, — розповів Корнієнко.

Один з лідерів партії заявив, що формою навчання будуть тренінги, на яких «слуг народу» навчать спілкуванню на ефірах і поза ними, роботі з громадянами, законотворчій роботі.

Крім того, будуть якісь такі світоглядні речі знов-таки, як і в нашій програмі навчання в Трускавці були, — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, що у серпні минулого року «Слуга народу» возила своїх депутатів, більшість з яких не мала досвіду роботи в Раді, до Трускавця. Там 250 майбутніх нардепів тиждень відвідували тренінги та лекції, зокрема, тижневий експрес-курс Київської школи економіки.