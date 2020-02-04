У майбутньому Землі може загрожувати голод

https://racurs.ua/ua/n133165-zminy-klimatu-nesut-golod-cherez-poteplinnya-runtam-zagrojuie-nebezpechnyy-grybok.html

Ракурс

Зміни клімату загрожують жителям Землі голодом.

Підвищена спека і постійні посухи сприяють поширенню патогенного грибка Pythium ultimum, який провокує масові неврожаї. Про це йдеться у новому дослідженні учених з Боннського університету, повідомляє прес-служба вишу.

Жертвами цього грибка можуть стати такі важливі сільгоспкультури як буряк, горох, кукурудза, соя та картопля. Він передається через ґрунт та вражає їхнє коріння, котре починає гнити й рослини помирають.

Учені зазначають, що наразі ґрунти мають свій захист від цього небезпечного грибка, зокрема інші патогени, котрі не дають йому поширюватися, а також грибки, для яких він є їжею. Однак, з підвищенням температури їхнє існування, на відміну від Pythium ultimum, може значно ускладнитися.

В межах експерименту учені дослідили зразки ґрунтів з місць з різним кліматом — Шотландії, Німеччини та Угорщини. Їх, а відповідно — і мікроорганізми, які в них проживають, піддавали стресу у спеціальних кліматичних камерах, де підтримувалася висока температура — до 40°. Після цього зразки ґрунтів заражали Pythium ultimum.

Згодом учені засаджували ці зразки насінням гороху, спостерігаючи, як на рослини вплине цей грибок.

Наслідки були драматичними.

Лише деякі з саджанців гороху вижили, але й вони згодом засохли під дією грибка, — зазначають учені.

Найбільше постраждали ґрунти прохолодної та вологої Шотландії, найменше — зразки з сухого та теплого сходу Угорщини.

«Мабуть, захисні мікроорганізми на ґрунтах прохолодної вологої Шотландії менш пристосовані до тепла та посухи, ніж в угорських ґрунтах, які влітку часто піддаються впливу високих температур і посухи», — вважають дослідники.

З іншого боку, наступний етап експерименту, під час якого учені давали ґрунтам кілька тижнів на відновлення, показав, що ґрунти з Угорщини відновлюються набагато гірше, ніж шотландські, де після повторного засіювання вижило трохи більше гороху, порівняно з попереднім експериментом.

Вирішальним фактором, здається, є те, як швидко захисні мікроорганізми можуть знову розмножуватися після стресової події, — зазначають учені. — Ця здатність, мабуть, не так виражена в зразках ґрунтів з Угорщини.

Загалом експеримент показав, що якщо клімат більше прогріється в помірних та північних широтах, мікроорганізми в ґрунті не зможуть достатньо швидко до цього пристосуватися.

Нагадаємо, вчені нещодавно виявили несподіваний плюс глобального потепління для фермерів.