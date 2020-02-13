Более 2 тыс. эмбрионов нашли в доме американского врача. Фото: Reuters

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Человеческие эмбрионы нашли в доме американского врача после того, как он умер. Это произошло еще в сентябре 2019 году в округе Уилл штата Иллинойс. Правоохранители больше года занимались расследованием, после чего эмбрионы позволили похоронить.

Семья врача Ульриха Клопфера обнаружила эмбрионы в закрытых пластиковых пакетах, когда разбирала вещи умершего. Часть эмбрионов нашли в гараже, еще часть — в автомобиле врача. Их передали окружном прокурору. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Найденный биоматериал свидетельствует о том, что операции проводились в течение 2000−2003 годов. Врач был владельцем трех клиник, специализирующихся на проведении абортов. Однако он не соблюдал законы штата о захоронении эмбрионов, поэтому в 2015 году его лишили лицензии. При этом полицейским не удалось установить, делал ли он аборты дома.

Местные власти сообщили, что похоронят 2411 нерожденных детей, эмбрионы которых хранил врач.

Между тем напомним, что в американском штате Луизиана одобрили запрет абортов. В частности, женщины не могут делать аборты после шестой недели беременности, когда сердце ребенка уже бьется.