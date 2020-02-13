Понад 2 тис. ембріонів знайшли у будинку американського лікаря. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n133671-ponad-2-tys-embrioniv-znayshly-u-budynku-likarya-u-ssha.html

Ракурс

Людські ембріони знайшли у будинку американського лікаря після того, як він помер. Це сталося ще у вересні 2019 року в окрузі Вілл штату Іллінойс. Правоохоронці понад рік займалися розслідуванням, після чого ембріони дозволили поховати.

Сім’я лікаря Ульріха Клопфера виявила ембріони у закритих пластикових пакетах, коли розбирала речі померлого. Частину ембріонів знайшли у гаражі, ще частину — в автомобілі лікаря. Їх передали окружному прокурору. Про це повідомляє Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Знайдений біоматеріал свідчить, що операції проводилися упродовж 2000−2003 років. Лікар був власником трьох клінік, які спеціалізувалися на проведенні абортів. Однак він не дотримувався законів штату щодо поховання ембріонів, тож у 2015 році його позбавили ліцензії. При цьому поліцейським не вдалося встановити, чи він робив аборти вдома.

Місцева влада повідомила, що буде поховано 2411 ненароджених дітей, ембріони яких зберігав лікар.

Між тим нагадаємо, що в американському штаті Луїзіана схвалили заборону абортів. Зокрема, жінки не можуть робити абортів після шостого тижня вагітності, коли серце дитини вже б'ється.