В геноме африканцев обнаружили вкрапления неизвестных гоминид. Фото: Naked Science

https://racurs.ua/n133670-v-genome-afrikancev-obnarujili-vkrapleniya-neizvestnyh-gominid.html

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Ученые Калифорнийского университета установили, что ДНК западноафриканских народов йоруба и менде содержит от 2 до 19% генов неизвестного вида давно вымерших гоминид — это семейство самых прогрессивных приматов, к которому относят людей и крупных человекоподобных обезьян.

По мнению ученых, эти гены африканцы получили около 24 тыс. лет назад, сообщает Science Advances.

Археологические находки также свидетельствуют о том, что в Африке существовала неизвестная таинственная группа гоминид. По словам ученых, некоторые останки, возраст которых оценивается в 16 тыс. лет, содержат очень примитивные черты, которые не характерны для людей позднего каменного века.

Рассмотрев количество мутаций, накопившихся в генах от вымерших гоминид, ученые выяснили, что первоначальное их разделение с прямыми предками человека произошло около миллиона лет назад.

Между тем напомним, что китайские ученые изобрели новую технологию изменения человеческого генома.