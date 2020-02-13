У геномі африканців виявили вкраплення невідомих гомінідів. Фото: Naked Science

https://racurs.ua/ua/n133670-u-genomi-afrykanciv-vyyavyly-vkraplennya-nevidomyh-gominidiv.html

Ракурс

Вчені Каліфорнійського університету встановили, що ДНК західноафриканських народів йоруба та менде містить від 2 до 19% генів невідомого виду давно вимерлих гомінідів — це сімейство найпрогресивніших приматів, до якого відносять людей та великих людиноподібних мавп.

На думку вчених, ці гени африканці отримали близько 24 тис. років тому, повідомляє Science Advances.

Археологічні знахідки свідчать про те, що в Африці існувала невідома таємнича група гомінідів. За словами вчених, деякі рештки, вік яких оцінюється в 16 тис. років, містять дуже примітивні риси, які не характерні для людей пізнього кам’яного віку.

Розглянувши кількість мутацій, що накопичилися в генах від вимерлих гомінідів, вчені з’ясували, що початковий їх розподіл із прямими предками людини відбувся близько мільйона років тому.

Між тим нагадаємо, що китайські вчені винайшли нову технологію зміни людського геному.