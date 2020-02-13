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Справа Гандзюк: Павловського суд залишив під арештом до 4 березня, фото — Зміна

Підозрюваного у справі Гандзюк Павловського суд залишив під арештом до 4 березня

13 лют 2020, 18:27
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Ігоря Павловського, підозрюваного у причетності до нападу на Катерину Гандзюк, суд залишив під вартою до 4 березня.

Сьогодні в Київському апеляційному суді розглядали апеляційні скарги адвокатів на ухвалу Печерського райсуду Києва. Феміда 21 січня обрала Павловському запобіжний захід у виді тримання під вартою з обчисленням строку тримання з 20 січня по 4 березня.

Павловського арештували тоді без права внесення застави, повідомляє «Судова влада». Сьогодні апеляційну скаргу сторони захисту задоволено частково і фігурант справи Гандзюк пробуде в СІЗО до 4 березня (13.20).

Павловського підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Павловського затримали 20 січня в Херсоні під час спецоперації МВС. Його підозрюють в організації вбивства секретаря міськради та активістки Катерини Гандзюк.

Крім Павловського, у Херсоні затримали членів так званого угруповання «Москалів»: Сергія Брагу, Володимира Галушко, Руслана Агаєва, Павла Пилипенка, Олену Кравченко-Скалозуб, Сергія Попова, Олексія Москаленка, Миколу Ставицького.

Раніше Павловського вже затримували 10 листопада 2018 року та оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк. Згодом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права виходу під заставу. У квітні 2019 року суд змінив підозру з «організації» на «укривання» злочину, а у травні відпустив Павловського під домашній арешт через «незадовільний стан здоров’я».

Джерело: Ракурс


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