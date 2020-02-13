Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дело Гандзюк: Павловского суд оставил под арестом до 4 марта, фото — Zmina

Подозреваемого по делу Гандзюк Павловского суд оставил под арестом до 4 марта

13 фев 2020, 18:27
999

Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк, суд оставил под стражей до 4 марта.

Сегодня в Киевском апелляционном суде рассматривали апелляционные жалобы адвокатов на решение Печерского райсуда Киева. Фемида 21 января избрала Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей с исчислением срока содержания с 20 января по 4 марта.

Павловского арестовали тогда без права внесения залога, сообщает «Судебная власть». Сегодня апелляционную жалобу стороны защиты удовлетворили частично и фигурант дела Гандзюк пробудет в СИЗО до 4 марта (13.20).

Павловского подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации МВД. Его подозревают в организации убийства секретаря горсовета и активистки Екатерины Гандзюк.

Кроме Павловского, в Херсоне задержали членов так называемой группировки «москалей»: Сергея Брагу, Владимира Галушко, Руслана Агаева, Павла Пилипенко, Елену Кравченко-Скалозуб, Сергея Попова, Алексея Москаленко, Николая Ставицкого.

Ранее Павловского уже задерживали 10 ноября 2018 года и объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк. Впоследствии избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог. В апреле 2019 года суд изменил подозрение из «организации» на «укрывание» преступления, а в мае отпустил Павловского под домашний арест из-за «неудовлетворительного состояния здоровья».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Рай» на Чонгаре и городок за турецкие деньги пообещал Зеленский крымским татарам

На КПВВ «Чонгар», что на админгранице с оккупированным Крымом, Зеленский пообещал создать специальный хаб, чтобы украинцы имели хорошие условия для пересечения пункта. Городок для переселенцев-крымских татар построят за средства Турции

Новости Украины
19:04

Новый коронавирус: как реагирует на заражение человеческий организм

Новый коронавирус стал проблемой планетарного масштаба и никто не может быть застрахован от заражения смертельной инфекцией. Ученые провели исследование с целью установления реакции человеческого организма на заражение COVID-19

Новости мира
18:59

Мэры нажали на Зеленского и заставили отозвать децентрализационный закон — Корниенко

Причины отзыва децентрализационного законопроекта Зеленского, объяснили в пропрезидентской фракции. Нардеп Корниенко отметил, что на власть нажали мэры городов, которые увидели угрозу в усилении роли профектов

Новости Украины
16:47
1432