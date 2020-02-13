Дело Гандзюк: Павловского суд оставил под арестом до 4 марта, фото — Zmina

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Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк, суд оставил под стражей до 4 марта.

Сегодня в Киевском апелляционном суде рассматривали апелляционные жалобы адвокатов на решение Печерского райсуда Киева. Фемида 21 января избрала Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей с исчислением срока содержания с 20 января по 4 марта.

Павловского арестовали тогда без права внесения залога, сообщает «Судебная власть». Сегодня апелляционную жалобу стороны защиты удовлетворили частично и фигурант дела Гандзюк пробудет в СИЗО до 4 марта (13.20).

Павловского подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации МВД. Его подозревают в организации убийства секретаря горсовета и активистки Екатерины Гандзюк.

Кроме Павловского, в Херсоне задержали членов так называемой группировки «москалей»: Сергея Брагу, Владимира Галушко, Руслана Агаева, Павла Пилипенко, Елену Кравченко-Скалозуб, Сергея Попова, Алексея Москаленко, Николая Ставицкого.

Ранее Павловского уже задерживали 10 ноября 2018 года и объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк. Впоследствии избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог. В апреле 2019 года суд изменил подозрение из «организации» на «укрывание» преступления, а в мае отпустил Павловского под домашний арест из-за «неудовлетворительного состояния здоровья».