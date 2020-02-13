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Ракурс
У Китаї триває спалах нового коронавірусу

Новий коронавірус: влада Китаю розповіла, як найчастіше передається захворювання

13 лют 2020, 14:13
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Новий коронавірус NCP, епіцентром спалаху якого є Китай, найчастіше передається повітряно-крапельним шляхом та через безпосередній контакт.

Про це відповідна урядова комісія Китаю заявила під час сьогоднішньої прес-конференції, повідомляє видання Beijing News.

Те, що нещодавно у продуктах життєдіяльності інфікованих хворих виявили NCP, не означає, що основний спосіб поширення вірусу змінився, наголошують члени комісії.

Так вони прокоментували побоювання щодо того, що каналізація та вентиляція житлових будинків і лікарень можуть бути потенційними джерелами поширення вірусу.

Роль і вплив поширення захворювання шляхом шлунково-кишкового тракту ще належить дослідити і вивчити. Носіння маски все ще є найважливішим захисним заходом, — наголошують у відомстві.

Також китайські медики зазначають, що слабкість, лихоманка та сухий кашель все ще є найважливішими проявами коронавірусу.

Водночас 11 лютого представник ВООЗ на Філіппінах Рабіндра Абейсінгхе спростував чутки про те, що коронавірус NCP може розноситися через повітря, повідомляє видання Rappler.

Я не зовсім впевнений, що призвело до цих чуток. Можливо, неправильний переклад, — наголосив медик і підтвердив, що встановленими способами передачі коронавірусу залишаються «через краплі чи тісний контакт.

Нагадаємо, в Індії 50-річний фермер вчинив самогубство, запідозривши у себе коронавірус.


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