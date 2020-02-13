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Ракурс
Лікарня в Ухані: танець перемоги над китайським коронавірусом людей, котрим вдалося видужати / Фото: Скрін YouTube

Ухань, тримайся! Танець медперсоналу та людей, яким вдалося перемогти коронавірус у лікарні Китаю (ВІДЕО)

13 лют 2020, 13:16
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У зачиненому на карантин через спалах коронавірусу китайському місті Ухань медперсонал розважає і підбадьорює пацієнтів танцями. Окрім цього, місцеві мешканці, котрим вдалося перемогти новий коронавірус COVID-19, також радісно танцюють перед тим, як покинути стіни лікарні. Відео таких емоційних моментів оприлюднили користувачі Фейсбук.

У підписі до відео вказано, що деякі користувачі називають лікарню в Ухані «табором смерті», однак таке порівняння вважається недоречним та образливим. Відео демонструє, як низка літніх людей танцюють перед тим, як покинути стіни лікарні.

Нагадаємо, в Ухані за 10 днів збудували лікарню, де почали розміщувати пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19. Будівлю площею 25 тис. кв. м збудували для того, щоб розвантажити місцеві заклади охорони здоров’я. Двоповерхова будівля укомплектована 1,4 тис. військовими медиками, які мають досвід роботи з атиповою пневмонією і лихоманкою Ебола.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що у світі зафіксовано понад 60 тис. підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом, 1367 осіб загинуло.

Джерело: Ракурс


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999

Ухань, тримайся! Танець медперсоналу та людей, яким вдалося перемогти коронавірус у лікарні Китаю (ВІДЕО)

Медперсонал лікарні в китайському місті Ухань розважає і підбадьорює інфікованих на коронавірус COVID-19 пацієнтів танцями. Окрім цього, люди, яким вдалося перемогти коронавірус, також радісно танцюють перед тим, як покинути стіни лікарні

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