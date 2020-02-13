Лікарня в Ухані: танець перемоги над китайським коронавірусом людей, котрим вдалося видужати / Фото: Скрін YouTube

https://racurs.ua/ua/n133638-uhan-trymaysya-tanec-medpersonalu-ta-ludey-yakym-vdalosya-peremogty-koronavirus-u-likarni-kytau.html

Ракурс

У зачиненому на карантин через спалах коронавірусу китайському місті Ухань медперсонал розважає і підбадьорює пацієнтів танцями. Окрім цього, місцеві мешканці, котрим вдалося перемогти новий коронавірус COVID-19, також радісно танцюють перед тим, як покинути стіни лікарні. Відео таких емоційних моментів оприлюднили користувачі Фейсбук.

У підписі до відео вказано, що деякі користувачі називають лікарню в Ухані «табором смерті», однак таке порівняння вважається недоречним та образливим. Відео демонструє, як низка літніх людей танцюють перед тим, як покинути стіни лікарні.

Нагадаємо, в Ухані за 10 днів збудували лікарню, де почали розміщувати пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19. Будівлю площею 25 тис. кв. м збудували для того, щоб розвантажити місцеві заклади охорони здоров’я. Двоповерхова будівля укомплектована 1,4 тис. військовими медиками, які мають досвід роботи з атиповою пневмонією і лихоманкою Ебола.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що у світі зафіксовано понад 60 тис. підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом, 1367 осіб загинуло.