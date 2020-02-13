На вулиці холоднішає — сума в платіжках зростає: пояснення “Київтеплоенерго”. Фото: Dengi.ua

https://racurs.ua/ua/n133636-na-vulyci-holodnishaie-suma-v-platijkah-zrostaie-poyasnennya-kyyivteploenergo.html

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Платіжки за тепло здорожчали у січні, бо минулого місяця настала зимова погода, а саме — знизилася температура повітря.

У комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» повідомили, що при нарахуванні обов’язкової до сплати суми за спожите тепло враховують середньомісячну температуру, визначену Укргідрометцентром. У січні 2020 року вона була на 2 градуси нижчою, ніж у грудні 2019 року, відтак користувачі споживали більше тепла, а це впливає на суми у платіжках. Таку заяву оприлюднила прес-служба компанії.

Водночас у КП підтвердили, що вартість газу в січні зросла на 8,7%, тож 1 тис. кубометрів газу коштує 4650 грн, а в грудні ціна становила 4276,69 грн за 1 тис. кубометрів. Тож це є ще одним фактором зростання цін у платіжках.

Також, за інформацією «Київтеплоенерго», в січні в будинках із лічильниками вартість 1 Гкал теплової енергії становить 1356,62 грн/Гкал. Для будинків без лічильників вартість опалення 1 кв. м становить 29,93 грн/кв. м при нормативному тарифі 38,5 грн/кв. м. А вартість 1 куб. м гарячої води зменшилася приблизно на 16 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на газ для населення коливатимуться. Уряд «відпустив» верхню планку тарифу на газ, який раніше був фіксованим, тож до 1 травня він буде «плаваючим». Кабмін вирішив коригувати ціни відповідно до котирувань на європейському ринку газу, зокрема, на нідерландському газовому хабі TTF. Тобто ціна на газ для українців тепер майже повністю залежить від ринкових тенденцій.