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Ракурс
Курченко завдав державі 600 млн грн збитків. Фото: Delo.ua

Курченко завдав державі 600 млн грн збитків: оголошено нові підозри у справі

13 лют 2020, 13:06
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Справа Сергія Курченка, якого звинувачують у створенні злочинної організації для ухилення від сплати податків, продовжує розслідуватися.

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна за фактами сприяння в ухиленні від податків підприємствам бізнесмена-втікача. Збитки державному бюджету від їхній дій склали майже 600 млн грн, пише прес-служба прокуратури.

За версією слідства, співробітники митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяючи ухиленню підконтрольними Курченко підприємствами від сплати податків.

Капітан судна, знаючи, що танкер не завантажений паливом, імітував його перевезення.

Йдеться про розслідування кримінального провадження проти Сергія Курченка, який підозрюється в участі у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича. В ході розслідування було встановлено десятки осіб, які брали участь в його злочинному угрупованні. Курченко інкримінують низку злочинів, скоєних з 2012 по 2014 роки.

Дії Курченка кваліфіковані за ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (розкрадання); ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (замах на розкрадання), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів); ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток) Кримінального кодексу.

Як писав «Ракурс», раніше в Генпрокуратурі відзвітували про завершення розслідування справи Курченка.


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