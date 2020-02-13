Ігор Коломойський відкрив підприємства з виробництва зброї. Фото:

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Ігор Коломойський відкрив два підприємства з виробництва зброї у Львівській та Івано-Франківській областях.

Компанії з’явилися на території ПАТ «НПК-Галичина» у Дрогобичі та ПАТ «Нафтохімик Прикарпаття» у Надвірній. Це товариства з основний видом діяльності «Виробництво зброї та боєприпасів». У державній власності перебуває 25% обидвох ПАТ. Суб'єкт управління — Фонд державного майна України. Про це 13 лютого повідомляє газета «Лица» із посиланням на аналітичну платформу YouControl.

Зазначається, що фірми ТОВ «Таргет-М» і ТОВ «Рокіт-М» були зареєстровані 29 січня 2020 року. Нафтопереробний завод на 90% володіє обома компаніями, ще 10% належить американській компанії «Грей Фокс Інтернешнл ЛЛС».

Кінцевими бенефіціарними власниками цих компаній значаться: Геннадій Боголюбов, Олексій Буйніс, Світлана Делі, Юрій Кіперман, Ігор Коломойський, Мордехай Корф, Євген Кричевський, Уріел Лейбер, Захар Палиця, Оксана Пация, Дмитро Потішман.

ЗМІ повідомляють, що американці Мордехай Корф та Уріель Цві Лейбер разом з Коломойським та Боголюбовим є співвідповідачами у справі за позовом державного «ПриватБанку» в Канцлерському суді штату Делавер (США) по звинуваченню у відмиванні й привласненні 622,8 млн дол., які належали українським вкладникам цього банку.

Нагадаємо, у Верховній Раді розробили законопроект, який дасть Ігорю Коломойському можливість отримати компенсацію за «ПриватБанк». Доводити розмір збитків колишнім власникам банку не буде вже потрібно.