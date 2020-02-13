Игорь Коломойский открыл предприятия по производству оружия. Фото:

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Игорь Коломойский открыл два предприятия по производству оружия в Львовской и Ивано-Франковской областях.

Компании появились на территории ПАО «НПК-Галичина» в Дрогобыче и ПАО «Нефтехимик Прикарпатья» в Надворной. Это общества с основным видом деятельности «производство оружия и боеприпасов». В государственной собственности находится 25% обоих ПАО. Субъект управления — Фонд государственного имущества Украины. Об этом 13 февраля сообщает газета «Лица» со ссылкой на аналитическую платформу YouControl.

Отмечается, что фирмы ООО «Таргет-М» и ООО «Рокот-М» были зарегистрированы 29 января 2020 года. Нефтеперерабатывающий завод на 90% владеет обеими компаниями, еще 10% принадлежит американской компании «Грей Фокс Интернешнл ЛЛС».

Конечными бенефициарными владельцами этих компаний значатся: Геннадий Боголюбов, Алексей Буйнис, Светлана Дели, Юрий Киперман, Игорь Коломойский, Мордехай Корф, Евгений Кричевский, Уриэл Лейбер, Захар Палица, Оксана Пация, Дмитрий Потишман.

СМИ сообщают, что американцы Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер вместе с Коломойским и Боголюбовым являются соответчиками по делу по иску государственного «ПриватБанка» в Канцлерському суде штата Делавэр (США) по обвинению в отмывании и присвоении 622,8 млн долл., которые принадлежали украинским вкладчикам этого банка.

Напомним, в Верховной Раде разработали законопроект, который даст Игорю Коломойскому возможность получить компенсацию за «ПриватБанк». Доказывать размер убытков бывшим владельцам банка не будет уже нужно.