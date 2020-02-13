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Ракурс
На Донбассе задержали боевика из 1-го АК российско-оккупационных войск, фото: «5 канал»

На Донбассе задержали пьяного российского наемника (ФОТО)

13 фев 2020, 12:44
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На Донбассе в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад оперативно-тактической группировки «Север» в прошлые сутки задержали российского наемника.

Он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Отмечается, что задержанный, 1994 года рождения, имел при себе адресную справку и сумку с личными вещами.

Он в подразделениях 1-го армейского корпуса российско-оккупационных войск, который действует на территории временно оккупированных районов Донецкой области, занимал должность наводчика-оператора.

Сейчас задержанного опрашивают, он дает показания о преступлениях оккупационной администрации.

Задержанный боевик, фото: ОТУ «Север»

Напомним, в конце января в Киеве задержали «командира разведки» одного из незаконных формирований так называемой ДНР, который нанес огнестрельное ранение полицейскому во время конфликта в Деснянском районе столицы.

Источник: Ракурс


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