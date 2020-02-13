На Донбасі затримали п’яного російського найманця (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n133633-na-donbasi-zatrymaly-p-yanogo-rosiyskogo-naymancya-foto.htmlРакурс
На Донбасі в смузі відповідальності однієї з мотопіхотних бригад оперативно-тактичного угруповання «Північ» минулої доби затримали російського найманця.
Він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що затриманий, 1994 року народження, мав при собі адресну довідку та сумку з особистими речами.
Він у підрозділах 1-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ, який діє на території тимчасово окупованих районів Донецької області, обіймав посаду навідника-оператора.
Наразі затриманого опитують, він дає свідчення про злочини окупаційної адміністрації.
Нагадаємо, наприкінці січня в Києві затримали «командира розвідки» одного з незаконних формувань так званої ДНР, який завдав вогнепальне поранення поліцейському під час конфлікту у Деснянському районі столиці.