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На Донбасі затримали бойовика з 1-го АК російсько-окупаційних військ, фото: «5 канал»

На Донбасі затримали п’яного російського найманця (ФОТО)

13 лют 2020, 12:44
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На Донбасі в смузі відповідальності однієї з мотопіхотних бригад оперативно-тактичного угруповання «Північ» минулої доби затримали російського найманця.

Він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що затриманий, 1994 року народження, мав при собі адресну довідку та сумку з особистими речами.

Він у підрозділах 1-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ, який діє на території тимчасово окупованих районів Донецької області, обіймав посаду навідника-оператора.

Наразі затриманого опитують, він дає свідчення про злочини окупаційної адміністрації.

Затриманий бойовик, фото: ОТУ «Північ»

Нагадаємо, наприкінці січня в Києві затримали «командира розвідки» одного з незаконних формувань так званої ДНР, який завдав вогнепальне поранення поліцейському під час конфлікту у Деснянському районі столиці.

Джерело: Ракурс


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