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Ракурс
Курченко нанес государству 600 млн грн ущерба. Фото: Delo.ua

Курченко нанес государству 600 млн грн ущерба: объявлены новые подозрения по делу

13 фев 2020, 13:06
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Дело Сергея Курченко, которого обвиняют в создании преступной организации для уклонения от уплаты налогов, продолжает расследоваться.

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна по фактам содействия в уклонении от налогов предприятиям беглого бизнесмену. Ущерб государственному бюджету от их действий составил почти 600 млн грн, пишет пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, сотрудники таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины как транзит, тем самым способствовали уклонению подконтрольными Курченко предприятиями от уплаты налогов.

Капитан судна, зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозку.

Речь идет о расследовании уголовного производства против Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича. В ходе расследования были установлены десятки лиц, которые принимали участие в его преступной группировке. Курченко инкриминируют ряд преступлений, совершенных с 2012 по 2014 года.

Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (хищение); ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (покушение на хищение), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов); ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей) Уголовного кодекса.

Как писал «Ракурс», ранее в Генпрокуратуре отчитались о завершении расследования дела Курченко.


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