На улице холодает — сумма в платежках растет: объяснение «Киевтеплоэнерго». Фото: Dengi.ua

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Платежки за тепло подорожали в январе, потому что в прошлом месяце наступила зимняя погода и снизилась температура воздуха.

В коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» сообщили, что при начислении обязательной к оплате суммы за потребленное тепло учитывают среднемесячную температуру, определенную Укргидрометцентром. В январе 2020 года она была на 2 градуса ниже, чем в декабре 2019 года, поэтому пользователи потребляли больше тепла, а это влияет на суммы в платежках. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В то же время в КП подтвердили, что стоимость газа в январе выросла на 8,7%, поэтому 1 тыс. кубометров газа стоит 4650 грн, а в декабре цена составляла 4276,69 грн за 1 тыс. кубометров. Это является еще одним фактором роста цен в платежках.

Также, по информации «Киевтеплоэнерго», в январе в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 1356,62 грн/Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв. м составляет 29,93 грн / кв. м при нормативном тарифе 38,5 грн/кв. м. А стоимость 1 куб. м горячей воды уменьшилась примерно на 16 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на газ для населения будут колебаться. Правительство «отпустило» верхнюю планку тарифа на газ, который ранее был фиксированным, поэтому до 1 мая тариф будет «плавающим». Кабмин решил корректировать цены согласно котировкам на европейском рынке газа, в частности, нидерландском газовом хабе TTF. То есть цена на газ для украинцев теперь практически полностью зависит от рыночных тенденций.