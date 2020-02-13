Больница в Ухане: танец победы над китайским коронавирусом выздоровевших людей

https://racurs.ua/n133638-uhan-derjis-tanec-medpersonala-i-ludey-pobedivshih-koronavirus-v-bolnice-kitaya-video.html

Ракурс

В закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса китайском городе Ухань медперсонал развлекает и подбадривает пациентов танцами. Кроме этого, местные жители, которым удалось победить новый коронавирус COVID-19, также радостно танцуют перед тем, как покинуть стены больницы. Видео таких эмоциональных моментов обнародовали пользователи Фейсбук.

В подписи к видео указано, что некоторые пользователи называют больницу в Ухане «лагерем смерти», однако такое сравнение считается неуместным и оскорбительным. Видео демонстрирует, как ряд пожилых людей танцуют перед тем, как покинуть стены больницы.

Напомним, в Ухане за 10 дней построили больницу, где начали размещать пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Здание площадью 25 тыс. кв. м построили для того, чтобы разгрузить местные учреждения здравоохранения. Двухэтажное здание укомплектовали 1,4 тыс. военными медиками с опытом работы с атипичной пневмонией и лихорадкой Эбола.

Сегодня «Ракурс» сообщал, что в мире зафиксировано более 60 тыс. подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом, 1367 человек погибли.