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Ракурс
Больница в Ухане: танец победы над китайским коронавирусом выздоровевших людей

Ухань, держись! Танец медперсонала и людей, победивших коронавирус в больнице Китая (ВИДЕО)

13 фев 2020, 13:16
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В закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса китайском городе Ухань медперсонал развлекает и подбадривает пациентов танцами. Кроме этого, местные жители, которым удалось победить новый коронавирус COVID-19, также радостно танцуют перед тем, как покинуть стены больницы. Видео таких эмоциональных моментов обнародовали пользователи Фейсбук.

В подписи к видео указано, что некоторые пользователи называют больницу в Ухане «лагерем смерти», однако такое сравнение считается неуместным и оскорбительным. Видео демонстрирует, как ряд пожилых людей танцуют перед тем, как покинуть стены больницы.

Напомним, в Ухане за 10 дней построили больницу, где начали размещать пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Здание площадью 25 тыс. кв. м построили для того, чтобы разгрузить местные учреждения здравоохранения. Двухэтажное здание укомплектовали 1,4 тыс. военными медиками с опытом работы с атипичной пневмонией и лихорадкой Эбола.

Сегодня «Ракурс» сообщал, что в мире зафиксировано более 60 тыс. подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом, 1367 человек погибли.

Источник: Ракурс


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