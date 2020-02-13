Коронавирус обнаружили у таксиста в Токио, число инфицированных в мире превысило 60 тысяч Фото: Pixabay

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Коронавирус COVID-19 обнаружили у водителя такси в Токио. Министерство здравоохранения Японии сообщило о положительном результате теста на коронавирус таксиста из столицы страны.

Пока неизвестно, как он заразился. Власти Японии начали расследование, с целью установить, при каких обстоятельствах произошло инфицирование. Об этом пишет японское издание NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Также сегодня утром появилась информация Национальной комиссии по здравоохранению Китая о 312 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 и 12 новых летальных случаях на материке, за исключением провинции Хубэй.

Кроме этого, СМИ сообщили об одном новом случае заражения во Вьетнаме и 44 новых случаях в Японии (речь идет об инфицированных пассажирах круизного лайнера Diamond Princess близ Йокогамы). Общее число диагностированных случаев заражения китайским коронавирусом на корабле выросло до 218. Также, согласно сообщениям источников, зафиксирован один новый случай инфицирования в Калифорнии. В Северной Корее возможно инфицирование от одного до семи человек, однако точное количество установить невозможно.

Как пишет BNO News, в мире зафиксировано более 60 тыс. подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом, 1367 человек погибли.