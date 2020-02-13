Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус обнаружили у таксиста в Токио, число инфицированных в мире превысило 60 тысяч Фото: Pixabay

Китайский коронавирус обнаружили у таксиста в Токио, новые случаи зафиксированы во Вьетнаме и США

13 фев 2020, 11:32
999

Коронавирус COVID-19 обнаружили у водителя такси в Токио. Министерство здравоохранения Японии сообщило о положительном результате теста на коронавирус таксиста из столицы страны.

Пока неизвестно, как он заразился. Власти Японии начали расследование, с целью установить, при каких обстоятельствах произошло инфицирование. Об этом пишет японское издание NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Также сегодня утром появилась информация Национальной комиссии по здравоохранению Китая о 312 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 и 12 новых летальных случаях на материке, за исключением провинции Хубэй.

Кроме этого, СМИ сообщили об одном новом случае заражения во Вьетнаме и 44 новых случаях в Японии (речь идет об инфицированных пассажирах круизного лайнера Diamond Princess близ Йокогамы). Общее число диагностированных случаев заражения китайским коронавирусом на корабле выросло до 218. Также, согласно сообщениям источников, зафиксирован один новый случай инфицирования в Калифорнии. В Северной Корее возможно инфицирование от одного до семи человек, однако точное количество установить невозможно.

Как пишет BNO News, в мире зафиксировано более 60 тыс. подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом, 1367 человек погибли.

Китайский коронавирус : число инфицированных в мире превысило 60 тысяч Фото: Pixabay / Фото: BNO News

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Коломойский открыл два завода по производству оружия на западе Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский открыл две компании по производству оружия и боеприпасов. Они расположены по адресам его нефтеперерабатывающих заводов во Львовской и Ивано-Франковской областях

Новости Украины
12:47

Перепись населения на оккупированных территориях могут провести с помощью спутника — Дубилет (ВИДЕО)

В правительстве сейчас думают, как провести перепись населения Украины. В Кабмине не исключают идею проведения переписи с помощью Id-карт, а на оккупированном Донбассе или в Крыму для сбора этих данных могут использовать спутник

Новости Украины
11:59