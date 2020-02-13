Оккупанты в Крыму бросили за решетку 29 украинцев за отказ служить в армии РФ. Фото: The Times

https://racurs.ua/n133625-okkupanty-v-krymu-brosili-za-reshetku-29-ukraincev-za-otkaz-slujit-v-armii-rf.html

Ракурс

Аннексия Крыма длится уже почти шесть лет. За это время на полуострове было проведено девять незаконных призывных кампаний в ряды вооруженных сил Российской Федерации.

В то же время оккупанты приговорили к тюремным срокам 29 украинцев, которые отказались служить в армии страны-агрессора. Об этом во время выездного заседания комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рассказала омбудсмен Людмила Денисова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она добавила, что когда закончится срок их наказания и они выйдут на свободу, их снова призовут в вооруженные силы РФ.

Всего ряды российской армии за шесть лет пополнили около 18 тыс. крымчан. Только осенью прошлого года оккупанты призвали в армию Российской Федерации 3 тыс. 300 жителей Крыма.

Отметим, проведение призыва жителей оккупированных территорий в армию оккупирующей державы нарушает ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (четвертой Женевской конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой конвенции.

Как писал «Ракурс», Святошинский райсуд Киева заочно приговорил к 12 годам судью Красногвардейского районного суда АР Крым за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Судья обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти России.