Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Айсултан Назарбаев, фото: социальные сети

«Владею информацией о масштабной коррупции между РФ и Казахстаном»: внук Назарбаева просит политического убежища в Британии

13 фев 2020, 11:26
999

Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, решил просить о предоставлении политического убежища в Великобритании.

Об этом он заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Мотивы такого поступка он объясняет тем, что обладает «информацией о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».

По его словам, речь идет о схеме продажи казахстанского газа российскому «Газпрому» по очень низким ценам. В результате суммы на миллиарды долларов США в год через компанию-прокладку оседают на счетах российской и казахской элиты.

Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана, — подчеркивает Назарбаев.

Он отметил, что все детали этой ситуации рассказал в интервью британскому изданию Times, которое вскоре будет опубликовано.

Напомним, летом прошлого года Айсултан Назарбаев серьезно укусил британского полицейского, который препятствовал ему в попытке совершения самоубийства — внук экс-президента Казахстана пытался спрыгнуть с балкона одной из квартир.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Коломойский открыл два завода по производству оружия на западе Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский открыл две компании по производству оружия и боеприпасов. Они расположены по адресам его нефтеперерабатывающих заводов во Львовской и Ивано-Франковской областях

Новости Украины
12:47

Перепись населения на оккупированных территориях могут провести с помощью спутника — Дубилет (ВИДЕО)

В правительстве сейчас думают, как провести перепись населения Украины. В Кабмине не исключают идею проведения переписи с помощью Id-карт, а на оккупированном Донбассе или в Крыму для сбора этих данных могут использовать спутник

Новости Украины
11:59