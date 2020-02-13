Айсултан Назарбаев, фото: социальные сети

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Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, решил просить о предоставлении политического убежища в Великобритании.

Об этом он заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Мотивы такого поступка он объясняет тем, что обладает «информацией о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».

По его словам, речь идет о схеме продажи казахстанского газа российскому «Газпрому» по очень низким ценам. В результате суммы на миллиарды долларов США в год через компанию-прокладку оседают на счетах российской и казахской элиты.

Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана, — подчеркивает Назарбаев.

Он отметил, что все детали этой ситуации рассказал в интервью британскому изданию Times, которое вскоре будет опубликовано.

Напомним, летом прошлого года Айсултан Назарбаев серьезно укусил британского полицейского, который препятствовал ему в попытке совершения самоубийства — внук экс-президента Казахстана пытался спрыгнуть с балкона одной из квартир.