Айсултан Назарбаєв, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n133624-mau-informaciu-pro-masshtabnu-korupciu-mij-rf-ta-kazahstanom-onuk-nazarbaieva-prosyt.html

Ракурс

Айсултан Назарбаєв, онук колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, вирішив просити про надання політичного притулку у Великій Британії.

Про це він заявив у повідомленні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Мотиви такого вчинку він пояснює тим, що володіє «інформацією про високомасштабну корупцію між урядами Росії та Казахстану».

За його словами, йдеться про схему продажу казахстанського газу російському «Газпрому» за дуже низькими цінами. В результаті суми на мільярди доларів США у рік через компанію-прокладку осідають на рахунках російської та казахської еліти.

Я кажу про мільярди доларів США, вкрадених у народу Казахстану, — наголошує Назарбаєв.

Він зазначив, що всі деталі цієї ситуації розповів в інтерв’ю британському виданню Times, яке невдовзі буде опубліковане.

Нагадаємо, влітку минулого року Айсултан Назарбаєв серйозно вкусив британського поліцейського, який перешкоджав йому в спробі здійснення самогубства — онук екс-президента Казахстану намагався зістрибнути з балкона однієї з квартир.