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Окупанти в Криму кинули за ґрати 29 українців за відмову служити в армії РФ. Фото: The Times

Окупанти в Криму кинули за ґрати 29 українців за відмову служити в армії РФ

13 лют 2020, 11:27
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Анексія Криму триває вже майже шість років. За цей час на півострові було проведено дев’ять незаконних призовних кампаній до лав збройних сил Російської Федерації.

Водночас окупанти засудили до тюремних термінів 29 українців, які відмовилися служити в армії країни-агресора. Про це під час виїзного засідання комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіла омбудсмен Людмила Денисова. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Вона додала, що коли закінчиться термін їхнього покарання і вони вийдуть на свободу, вони знову будуть призвані до збройних сил РФ.

Загалом ряди російської армії за шість років поповнили близько 18 тис. кримчан. Тільки восени минулого року окупанти закликали до армії Російської Федерації 3 тис. 300 кримчан.

Зазначимо, проведення призову жителів окупованих територій в армію держави-окупанта порушує ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (четвертої Женевської конвенції), а переміщення цих громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї конвенції.

Як писав «Ракурс», Святошинський райсуд Києва заочно засудив до 12 років суддю Червоногвардійського районного суду АР Крим за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Суддя забезпечував становлення і зміцнення окупаційної влади Росії.


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