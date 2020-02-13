Возросло количество инфицированных новым коронавирусом. Фото:

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Коронавирус в Китае унес жизни 1 тыс. 369 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 1 тыс. 310 человек.

Количество зараженных в КНР возросло до 59 тыс. 807 человек. Всего в мире коронавирусом заразились 60 тыс. 331 человек. То есть, за последние сутки инфицированы более 15 тыс. человек. Выздоровели в мире 6 тыс. 60 человек. Тане данные по состоянию на 8.22 13 февраля публиковал Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в США.

Китайское информационное агентство «Синьхуа» пишет, что число зараженных возросло вследствие использования другого метода диагностики: компьютерной томографии. Врачи уверяют, что это позволяет выявлять пневмонию, которую вызывает коронавирус.

Отмечается, что в провинцию Хубэй, где вспыхнула болезнь, власть отправит 2 тыс. 600 военных медиков. Они будут заниматься лечением больных.

Напомним, британские ученые надеются до конца 2020 года изготовить эффективное и безопасное средство, чтобы остановить распространение вируса. Тестирование вакцины проводят на мышах. Результат надеются получить в течение нескольких следующих недель.