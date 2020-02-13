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Зросла кількість інфікованих новим коронавірусом. Фото: Страна

Новий коронавірус убив вже 1 тис. 369 осіб, кількість заражених зросла до 60 тис. осіб

13 лют 2020, 08:41
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Коронавірус у Китаї забрав життя 1 тис. 369 осіб. Найбільше всього людей загинуло в провінції Хубей — 1 тис. 310 осіб.

Кількість заражених у КНР зросла до 59 тис. 807 осіб. Всього у світі коронавірусом заразилися 60 тис. 331 осіб. Тобто, за останню добу інфіковано понад 15 тис. осіб. Одужали у світі 6 тис. 60 осіб. Тані дані станом на 8.22 13 лютого публікував Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса у США.

Китайське інформаційне агентство «Сіньхуа» пише, що число заражених зросло внаслідок використання іншого методу діагностики: комп’ютерної томографії. Лікарі запевняють, що це дозволяє виявляти пневмонію, яку спричинює коронавірус.

Зазначається, що в провінцію Хубей, де спалахнула хвороба, влада відправить 2 тис. 600 військових медиків. Вони будуть займатись лікуванням хворих.

Нагадаємо, британські вчені сподіваються до кінця 2020 року виготовити ефективний і безпечний засіб, аби зупинити поширення вірусу. Тестування вакцини проводять на мишах. Результат сподіваються отримати упродовж кількох наступних тижнів.


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