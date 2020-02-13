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Ракурс
На лайнері Diamond Princess вже 218 інфікованих. Фото: CBC News

Коронавірус на лайнері: кількість інфікованих зросла до 218 осіб

13 лют 2020, 08:31
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Китайський коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в японському порту Йокогама, виявили ще у 44 осіб.

Таким чином хворих на лайнері вже 218 осіб. Про це повідомляє Japan Times з посиланням на дані японського Міністерства охорони здоров’я.

Як заявив міністр охорони здоров’я Японії Катсунобу Като, коронавірус Covid-2019 виявлено у 43 пасажирів і одного члена екіпажу. Згідно з повідомленням, серед нових інфікованих — 29 японців і 15 громадян інших країн (яких саме не уточнюється).

Як писав «Ракурс», на лайнері серед інфікованих коронавірусом є двоє українців. Вони зараз перебувають в лікарні в Японії, їхній стан задовільний. Заражені українці — 25-річний чоловік та 37-річна жінка. Вони працювали членами екіпажу лайнера.

Нагадаємо, на лайнері Diamond Princess 3 лютого у близько 10 осіб був виявлений коронавірус. На кораблі, який стоїть в порту Японії, був оголошений двотижневий карантин. Інфікованих Covid-2019 направляють в японські лікарні, а інші пасажири повинні залишатися на судні протягом 14 днів.

На судні Diamond Princess перебуває 25 громадян України, а загалом на борту — 3 тис. 700 осіб з 56 країн світу (2 тис. 700 — пасажири).


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