Інфіковані на лайнері українці перебувають в лікарні в Японії. Фото: Сіньхуа

https://racurs.ua/ua/n133587-koronavirus-na-layneri-zarajeni-ukrayinci-perebuvaut-v-likarni-v-yaponiyi.html

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Китайським коронавірусів на лайнері Diamond Princess заразилися вже 175 пасажирів, серед них двоє українців. Вони зараз перебувають в лікарні в Японії, їхній стан задовільний.

Заражені українці — 25-річний чоловік та 37-річна жінка. Вони працювали членами екіпажу лайнера. Про це розповів на брифінгу виконуючий обов’язки директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузин, передає «Укрінформ».

Він додав, що загалом на лайнері, закритому на карантин, перебувають 25 українців. Дата повернення і дата припинення карантину ще не визначена, оскільки це буде залежати від того, наскільки швидко перевірять на коронавірус всіх пасажирів лайнера.

Кузин додав, що через тісний контакт пасажирів їх перевіряють вже по другому разу. За словами виконуючого обов’язки директора Центру громадського здоров’я, карантин на лайнері триватиме 14 днів з дати останнього випадку виявлення коронавірусу на судні.

Нагадаємо, раніше китайський коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в японському порту Йокогама, виявили ще у 39 осіб. Загалом інфіковано 175 пасажирів.

На судні Diamond Princess перебуває 25 громадян України, а загалом на борту — 3 тис. 700 осіб з 56 країн світу (2 тис. 700 — пасажири).