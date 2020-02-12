Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Далекобійники припаркували фури під Кабміном і висунули вимоги уряду, фото — PavlovskyNews

Далекобійники припаркували фури під Кабміном і висунули вимоги уряду (ФОТО, ВІДЕО)

12 лют 2020, 15:16
999

Сьогодні у Києві відбуваються акції протесту водіїв-далекобійників. Мітингувальники на вантажівках вранці заблокували рух на Гостомельській трасі, а потім влаштували масштабний пікет під стінами Кабміну.

Як розповіли лідери їхньої акції, водії фур вимагають унормувати процес видачі дозволів на міжнародні перевезення. Саме ймовірне скорочення кількості міжнародних рейсів привело водіїв під уряд. Вантажівки вишикувалися і на під’їздах до столиці.

Далекобійники припаркували фури під Кабміном і висунули вимоги уряду, фото — Ubr

Протестувальники вимагають скасувати нові вимоги до оформлення дозволів. Водії обурені багатоденними простоями на кордоні і недостатньою кількістю дозволів. Вони вважають, що система електронного бронювання, яка запрацювала в січні, є недосконалою, саме через неї істотно скоротилася кількість міжнародних рейсів.

На машинах розміщені плакати з написами «Не знущайтеся над автоперевізниками», «Не заробляє перевізник — втрачає держава», а також «Погорілого у відставку!». Йдеться про керівника «Укртрансбезпеки» Олександра Погорілого.

Далекобійники припаркували фури під Кабміном і висунули вимоги уряду, фото — PavlovskyNews

Далекобійники припаркували фури під Кабміном і висунули вимоги уряду, фото — Ubr

Раніше водії фур попереджали про всеукраїнський страйк через нововведення уряду ще на початку лютого. До 2020 року вся квота, яку отримувала Україна від інших держав, була в наявності впродовж року, а водії могли отримати дозволи у будь-який час. Нині її розділили на 12 місяців. Водіям доводиться чекати по кілька діб в чергах за дозволами. Відзначається, що 40% дозволів залишаються у вільному доступі, а решта — для електронного бронювання.

Через це і на кордоні утворилися багатоденні черги, люди не отримують зарплату, автоперевізники розривають з міжнародними партнерами контракти, тому що не можуть доставляти свої товари вчасно.

Далекобійники припаркували фури під Кабміном і висунули вимоги уряду, фото — PavlovsyNews

Протестувальники погрожують, що після 20.00, коли у поліції зникне формальний привід не пускати їх в місто, вони заїдуть і паралізують рух автотранспорту.

Керівник уряду Олексій Гончарук сьогодні прокоментував акції протесту і відзначив, що нові правила видачі дозволів продовжать діяти, але в Мінтранспорту «аналізують ймовірні недоліки», одночасно із урядами Польщі та Угорщини обговорюється питання збільшення кількості таких дозволів.

Далекобійники припаркували фури під Кабміном і висунули вимоги уряду, фото — Ubr

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Втомлений Зеленський і відв’язний Богдан: Арахамія розповів про внутрішню кухню «Слуги народу»

Очільник провладної фракції Арахамія розповів про внутрішню кухню у «Слузі народу». Він зупинився на поведінці Богдана, який колись вивів його у велику політику. Зокрема, Арахамія повідомив, що в СН були шоковані манерою спілкування Богдана

Новини України
16:10

Федина про підозру ДБР: Справою про війну займаються люди, які не служили

Народному депутату від «Європейської солідарності» Софії Федині у ДБР вручили підозру і повістку на допит. Підозру вручено у кримінальному провадженні щодо погроз президенту України Володимиру Зеленському

Новини України
13:22
1432