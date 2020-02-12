Далекобійники припаркували фури під Кабміном і висунули вимоги уряду, фото — PavlovskyNews

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Сьогодні у Києві відбуваються акції протесту водіїв-далекобійників. Мітингувальники на вантажівках вранці заблокували рух на Гостомельській трасі, а потім влаштували масштабний пікет під стінами Кабміну.

Як розповіли лідери їхньої акції, водії фур вимагають унормувати процес видачі дозволів на міжнародні перевезення. Саме ймовірне скорочення кількості міжнародних рейсів привело водіїв під уряд. Вантажівки вишикувалися і на під’їздах до столиці.

Протестувальники вимагають скасувати нові вимоги до оформлення дозволів. Водії обурені багатоденними простоями на кордоні і недостатньою кількістю дозволів. Вони вважають, що система електронного бронювання, яка запрацювала в січні, є недосконалою, саме через неї істотно скоротилася кількість міжнародних рейсів.

На машинах розміщені плакати з написами «Не знущайтеся над автоперевізниками», «Не заробляє перевізник — втрачає держава», а також «Погорілого у відставку!». Йдеться про керівника «Укртрансбезпеки» Олександра Погорілого.

Раніше водії фур попереджали про всеукраїнський страйк через нововведення уряду ще на початку лютого. До 2020 року вся квота, яку отримувала Україна від інших держав, була в наявності впродовж року, а водії могли отримати дозволи у будь-який час. Нині її розділили на 12 місяців. Водіям доводиться чекати по кілька діб в чергах за дозволами. Відзначається, що 40% дозволів залишаються у вільному доступі, а решта — для електронного бронювання.

Через це і на кордоні утворилися багатоденні черги, люди не отримують зарплату, автоперевізники розривають з міжнародними партнерами контракти, тому що не можуть доставляти свої товари вчасно.

Протестувальники погрожують, що після 20.00, коли у поліції зникне формальний привід не пускати їх в місто, вони заїдуть і паралізують рух автотранспорту.

Керівник уряду Олексій Гончарук сьогодні прокоментував акції протесту і відзначив, що нові правила видачі дозволів продовжать діяти, але в Мінтранспорту «аналізують ймовірні недоліки», одночасно із урядами Польщі та Угорщини обговорюється питання збільшення кількості таких дозволів.