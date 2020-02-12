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Дальнобойщики припарковали фуры под Кабмином и выдвинули требования правительству, фото — PavlovskyNews

Дальнобойщики припарковали фуры под Кабмином и выдвинули требования правительству (ФОТО, ВИДЕО)

12 фев 2020, 15:16
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Сегодня в Киеве проходят акции протеста водителей-дальнобойщиков. Митингующие на грузовиках утром заблокировали движение на Гостомельской трассе, а потом устроили масштабный пикет под стенами Кабмина.

Как рассказали лидеры их акции, водители фур требуют усовершенствовать процесс выдачи разрешений на международные перевозки. Именно вероятное сокращение количества международных рейсов привело водителей под правительство. Грузовики выстроились и на подъездах к столице.

Дальнобойщики припарковали фуры под Кабмином и выдвинули требования правительству, фото — Ubr

Протестующие требуют отменить новые требования к оформлению разрешений. Водители возмущены многодневными простоями на границе и недостаточным количеством разрешений. Они считают, что система электронного бронирования, которая заработала в январе, является несовершенной, именно из-за нее существенно сократилось количество международных рейсов.

На машинах размещены плакаты с надписями «Не издевайтесь над автоперевозчиками», «Не зарабатывает перевозчик — теряет государство», а также «Погорелого в отставку!». Речь идет о руководителе «Укртрансбезопасности» Александре Погорелом.

Дальнобойщики припарковали фуры под Кабмином и выдвинули требования правительству, фото — Ubr

Ранее водители фур предупреждали о всеукраинской забастовке из-за нововведений правительства. До 2020 года вся квота, которую получала Украина от других государств, была в наличии в течение года, а водители могли получить разрешение в любое время.

Сейчас ее разделили на 12 месяцев. Водителям приходится ждать по несколько суток в очередях за разрешениями. Отмечается, что 40% разрешений остаются в свободном доступе, остальные — для электронного бронирования.

Дальнобойщики припарковали фуры под Кабмином и выдвинули требования правительству, фото — PavlovskyNews

Поэтому и на границе образовались многодневные очереди, люди не получают зарплату, автоперевозчики разрывают с международными партнерами контракты, потому что не могут доставлять свои товары вовремя.

Протестующие угрожают, что после 20.00, когда у полиции исчезнеть формальный повод не пускать их в город, они заедут и парализуют движение автотранспорта.

Дальнобойщики припарковали фуры под Кабмином и выдвинули требования правительству, фото — PavlovskyNews

Руководитель правительства Алексей Гончарук сегодня прокомментировал акции протеста и отметил, что новые правила выдачи разрешений продолжат действовать, но в Минтранспорта «анализируют возможные недостатки», одновременно с правительствами Польши и Венгрии обсуждается вопрос увеличения количества таких разрешений.

Дальнобойщики припарковали фуры под Кабмином и выдвинули требования правительству, фото — Ubr

Источник: Ракурс


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