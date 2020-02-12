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Минюст просят запретить слово «слуга» в названии партии. Фото: «РИА Новости»

Хватит и сериала: в суде требуют запретить название партии «Слуга народа»

12 фев 2020, 15:06
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Министерство юстиции просят запретить использовать слово «слуга» в названии политической партии «Слуга народа». Соответствующий иск подали в Окружной административный суд Киева.

Истец также просит признать бездеятельность Минюста, потому что оно не смогло своевременно ввести требуемый запрет. Об этом сообщает Судебная власть Украины.

Истец заявляет, что слово «слуга» — «антисоциальное и коммунистическое», поэтому Министерство юстиции должно принять индивидуальный правовой акт по отношению к данной политической силе, который ограничит и запретит употребление и использование данного слова в названии партии.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, ранее Министерство юстиции направило в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иски об аннулировании регистрационных свидетельств в целом 35 политических партий. Такие действия Минюст мотивирует тем, что эти политсилы в течение десяти лет не принимали участия в парламентских выборах и не выдвигали своих кандидатов на выборах президента. Среди них «Трудовая Украина», «Организация Украинских Националистов», «Гражданская «Партия Пора», «Социал-демократическая партия Украины» и «Блок оппозиционных сил».


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