Участник боевых действий. Фото: АиФ-Украина

https://racurs.ua/n133584-dobrovolcy-ato-poluchat-status-uchastnika-boevyh-deystviy-goncharuk-dokument.html

Ракурс

Добровольцы, которые непосредственно принимали участие в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, смогут получить статус участников боевых действий (УБД).

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер-министр отметил, что правительство разработало четкий механизм предоставления статуса УБД для членов добровольческих военизированных формирований.

До этого добровольцам приходилось в судебном порядке доказывать, что они с оружием в руках защищали восточные рубежи Украины.

Гончарук считает, что данный механизм поможет восстановить справедливость и добровольцы получат соцгарантии и льготы, которые они заслуживают.

Премьер-министр добавил, что добровольцы в статусе УБД смогут получать социальную поддержку, а также государственную помощь в социальной и трудовой адаптации после возвращения с войны.