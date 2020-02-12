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Ракурс
Участник боевых действий. Фото: АиФ-Украина

Добровольцы АТО получат статус участников боевых действий — Гончарук (ДОКУМЕНТ)

12 фев 2020, 15:01
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Добровольцы, которые непосредственно принимали участие в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, смогут получить статус участников боевых действий (УБД).

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер-министр отметил, что правительство разработало четкий механизм предоставления статуса УБД для членов добровольческих военизированных формирований.

Постановление Кабмина о предоставлении статуса УБД добровольцам. Фото: РБК-Украина

Постановление Кабмина о предоставлении статуса УБД добровольцам. Фото: РБК-Украина

Постановление Кабмина о предоставлении статуса УБД добровольцам. Фото: РБК-Украина

Постановление Кабмина о предоставлении статуса УБД добровольцам. Фото: РБК-Украина

Постановление Кабмина о предоставлении статуса УБД добровольцам. Фото: РБК-Украина

До этого добровольцам приходилось в судебном порядке доказывать, что они с оружием в руках защищали восточные рубежи Украины.

Гончарук считает, что данный механизм поможет восстановить справедливость и добровольцы получат соцгарантии и льготы, которые они заслуживают.

Премьер-министр добавил, что добровольцы в статусе УБД смогут получать социальную поддержку, а также государственную помощь в социальной и трудовой адаптации после возвращения с войны.

Источник: Ракурс


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