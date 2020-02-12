Учасник бойових дій. Фото: АіФ-Україна

https://racurs.ua/ua/n133584-dobrovolci-ato-otrymaut-status-uchasnyka-boyovyh-diy-goncharuk-dokument.html

Ракурс

Добровольці, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі, зможуть отримати статус учасників бойових дій (УБС).

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд розробив чіткий механізм надання статусу УБС для членів добровольчих воєнізованих формувань.

До цього добровольцям доводилося у судовому порядку доводити, що вони зі зброєю в руках захищали східні рубежі України.

Гончарук вважає, що даний механізм допоможе відновити справедливість і добровольці отримають соцгарантії та пільги, які вони заслуговують.

Прем'єр-міністр додав, що добровольці в статусі УБС зможуть отримувати соціальну підтримку, а також державну допомогу в соціальній і трудової адаптації після повернення з війни.