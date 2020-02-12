Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Учасник бойових дій. Фото: АіФ-Україна

Добровольці АТО отримають статус учасників бойових дій — Гончарук (ДОКУМЕНТ)

12 лют 2020, 15:01
999

Добровольці, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі, зможуть отримати статус учасників бойових дій (УБС).

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд розробив чіткий механізм надання статусу УБС для членів добровольчих воєнізованих формувань.

Постанова Кабміну про надання статусу УБС добровольцям. Фото: РБК-Україна

Постанова Кабміну про надання статусу УБС добровольцям. Фото: РБК-Україна

Постанова Кабміну про надання статусу УБС добровольцям. Фото: РБК-Україна

Постанова Кабміну про надання статусу УБС добровольцям. Фото: РБК-Україна

Постанова Кабміну про надання статусу УБС добровольцям. Фото: РБК-УкраїнаДо цього добровольцям доводилося у судовому порядку доводити, що вони зі зброєю в руках захищали східні рубежі України.

Гончарук вважає, що даний механізм допоможе відновити справедливість і добровольці отримають соцгарантії та пільги, які вони заслуговують.

Прем'єр-міністр додав, що добровольці в статусі УБС зможуть отримувати соціальну підтримку, а також державну допомогу в соціальній і трудової адаптації після повернення з війни.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Втомлений Зеленський і відв’язний Богдан: Арахамія розповів про внутрішню кухню «Слуги народу»

Очільник провладної фракції Арахамія розповів про внутрішню кухню у «Слузі народу». Він зупинився на поведінці Богдана, який колись вивів його у велику політику. Зокрема, Арахамія повідомив, що в СН були шоковані манерою спілкування Богдана

Новини України
16:10

Федина про підозру ДБР: Справою про війну займаються люди, які не служили

Народному депутату від «Європейської солідарності» Софії Федині у ДБР вручили підозру і повістку на допит. Підозру вручено у кримінальному провадженні щодо погроз президенту України Володимиру Зеленському

Новини України
13:22
1432