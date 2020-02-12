Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Новини економіки: брат Єрмака розробляє проект Інвестиційного кодексу, скріншот відео

Брат Єрмака «без турборежиму» розробляє проект Інвестиційного кодексу (ВІДЕО)

12 лют 2020, 14:28
999

Денис Єрмак, брат новопризначеного очільника Офісу президента, займається розробкою Інвестиційного кодексу.

До липня цього року «Українське Бюро національного розвитку», яке він очолює, планує внести до Ради відповідний законопроект.

У нас відсутній Інвестиційний кодексу — стабільний документ, який не залежить від каденції президента. Тобто, це, по суті, законодавча гарантія для іноземних інвесторів, — повідомив він в одному із відеоінтерв’ю.

Денис Єрмак розповів, що його бюро спільно з експертами Інституту стратегічних досліджень розробляє відповідний законопроект.

Очолювана братом голови офісу Зеленського інституція здійснює науково-технічне обґрунтування ідей, які подаються до Офісу президента та уряду.

До проекту створення Інвестиційного кодексу залучено 11 дуже відомих вчених, щоб без «турбо-режиму» дати державі кілька проектів, — розповів Єрмак.

«Українське Бюро національного розвитку» діє із листопада 2019 року на основі указу президента України № 837 від 8 листопада 2019 року «Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави».

Бюро розробляє, адаптує і проводить науково-технічне та економічне обґрунтування проектів, що «мають важливе значення для України з їх подальшим поданням і використанням в державних структурах».

Нагадаємо, що вчора колишній помічник Зеленського Андрій Єрмак очолив Офіс президента України, сьогодні він вперше вийшов до преси у новому статусі.

Уряд на початку тижня передав комітету Ради з питань економічного розвитку законопроект про «інвестиційних нянь». Раніше президент Володимир Зеленський зобов’язав уряд до кінця лютого внести пропозиції щодо реалізації програми «інвестиційна няня». Значним інвесторам в економіку України мають намір закріпити спеціальних уповноважених, які всіляко їм допомагатимуть.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Брат Єрмака «без турборежиму» розробляє проект Інвестиційного кодексу (ВІДЕО)

Розробкою проекту Інвестиційного кодексу опікується брат нового голови Офісу президента Денис Єрмак. Він очолює «Українське Бюро національного розвитку», яке діє із листопада минулого року

Новини України
14:28

Порошенко про переговори у Мінську: Путіну вистачило 10 хвилин, щоб приструнити своїх маріонеток з ОРДЛО

Сьогодні річниця підписання других мінських угод, яких екс-президент Петро Порошенко та Володимир Путін досягли після 19-годинного переговорного марафону за участі Франсуа Олланда та Ангели Меркель. Ось що згадав Порошенко про переговори у Мінську

Новини України
14:25