Новини економіки: брат Єрмака розробляє проект Інвестиційного кодексу, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n133582-brat-iermaka-bez-turborejymu-rozroblyaie-proekt-investyciynogo-kodeksu-video.html

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Денис Єрмак, брат новопризначеного очільника Офісу президента, займається розробкою Інвестиційного кодексу.

До липня цього року «Українське Бюро національного розвитку», яке він очолює, планує внести до Ради відповідний законопроект.

У нас відсутній Інвестиційний кодексу — стабільний документ, який не залежить від каденції президента. Тобто, це, по суті, законодавча гарантія для іноземних інвесторів, — повідомив він в одному із відеоінтерв’ю.

Денис Єрмак розповів, що його бюро спільно з експертами Інституту стратегічних досліджень розробляє відповідний законопроект.

Очолювана братом голови офісу Зеленського інституція здійснює науково-технічне обґрунтування ідей, які подаються до Офісу президента та уряду.

До проекту створення Інвестиційного кодексу залучено 11 дуже відомих вчених, щоб без «турбо-режиму» дати державі кілька проектів, — розповів Єрмак.

«Українське Бюро національного розвитку» діє із листопада 2019 року на основі указу президента України № 837 від 8 листопада 2019 року «Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави».

Бюро розробляє, адаптує і проводить науково-технічне та економічне обґрунтування проектів, що «мають важливе значення для України з їх подальшим поданням і використанням в державних структурах».

Нагадаємо, що вчора колишній помічник Зеленського Андрій Єрмак очолив Офіс президента України, сьогодні він вперше вийшов до преси у новому статусі.

Уряд на початку тижня передав комітету Ради з питань економічного розвитку законопроект про «інвестиційних нянь». Раніше президент Володимир Зеленський зобов’язав уряд до кінця лютого внести пропозиції щодо реалізації програми «інвестиційна няня». Значним інвесторам в економіку України мають намір закріпити спеціальних уповноважених, які всіляко їм допомагатимуть.