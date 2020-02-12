Новости экономики: брат Ермака разрабатывает проект Инвестиционного кодекса, скриншот видео

https://racurs.ua/n133582-brat-ermaka-bez-turborejima-razrabatyvaet-proekt-investicionnogo-kodeksa-video.html

Ракурс

Денис Ермак, брат нового главы Офиса президента, занимается разработкой Инвестиционного кодекса.

К июлю этого года «Украинское Бюро национального развития», которое он возглавляет, планирует внести в Раду соответствующий законопроект.

У нас отсутствует Инвестиционный кодекс — стабильный документ, который не зависит от каденции президента. То есть, это, по сути, это законодательная гарантия для иностранных инвесторов, — сообщил он в одном из видеоинтервью.

Денис Ермак рассказал, что его бюро совместно с экспертами Института стратегических исследований разрабатывает соответствующий законопроект.

Возглавляемая братом главы офиса Зеленского организация осуществляет научно-техническое обоснование идей, которые подаются в Офис президента и правительство.

В проект создания Инвестиционного кодекса привлечено 11 очень известных ученых, чтобы без «турбо-режима» дать государству несколько проектов, — рассказал Ермак.

«Украинское Бюро национального развития» действует с ноября 2019 года на основе указа президента Украины № 837 от 8 ноября 2019 года «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства».

Бюро разрабатывает, адаптирует и проводит научно-техническое и экономическое обоснование проектов, которые «имеют важное значение для Украины с их последующим представлением и использованием в государственных структурах».

Напомним, что вчера бывший помощник Зеленского Андрей Ермак возглавил Офис президента Украины, сегодня он впервые вышел к прессе в новом статусе.

Правительство в начале недели передало в комитет Рады по вопросам экономического развития законопроект об «инвестиционных нянях». Ранее президент Владимир Зеленский обязал правительство до конца февраля внести предложения по реализации программы «Инвестиционная няня». За значительным инвесторам в экономику Украины намерены закрепить специальных уполномоченных, которые будут им всячески помогать.