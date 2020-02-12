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Ракурс
Ермак собрал СМИ на свой первый брифинг в Офисе президента, фото — ОП

Ермак собрал СМИ на свой первый брифинг в Офисе президента (ТРАНСЛЯЦИЯ)

12 фев 2020, 10:34
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Новый глава Офиса президента Андрей Ермак в среду, 12 февраля, собрал свой первый брифинг. Новоназначенный глава офиса Зеленского пригласил СМИ на Банковую.

Напомним, что вчера состоялась неожиданная рокировка двух Андреев: Богдана Зеленский уволил из Офиса президента, а Ермак его возглавил.

49-летний Ермак — украинский юрист, кинопродюсер. Магистр международного частного права. Оппозиционные фракции в Раде с ноября 2019 года требовали увольнения помощника Зеленского из-за его «пророссийских месседжей».

Зеленский знает Ермака, тогда еще актера и руководителя «Квартала-95», с начала 2000-х годов. Он присоединился к команде уже президента с первых дней, но долго находился в тени, пока не засветился в двух важных международных делах. Именно Ермак вел переговоры команды Зеленского с россиянами относительно двух обменов, а также готовил Киев к «нормандскому саммиту».

Источник: Ракурс


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