Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ермак заменил Богдана в Офисе президента — указ Зеленского, фото — НВ

Ермак заменил Богдана в Офисе президента — указ Зеленского

11 фев 2020, 11:40
999

Андрей Ермак заменил Андрея Богдана во главе Офиса президента. Об этом стало известно 11 февраля. Соответствующий указ обнародовал на своем сайте президент Владимир Зеленский.

В указе № 46/2020 глава государства не указывает причину увольнения Богдана. Другими своими актами он освободил Ермака от должности помощника, а также назначил его на пост руководителя своего офиса.

Напомним, что о возможной отставке Богдана сообщалось вчера вечером. Он якобы проводил переговоры об уходе от дел со своими заместителями, а также разговаривал по этому поводу с президентом. Богдан два месяца не был настолько публичным, как это было в первые полгода пребывания Зеленского на должности президента.

Это не первый случай, когда СМИ сообщали об отставке Богдана. В августе прошлого года подобная информация уже распространялась, но Зеленский в ответ на такие слухи заметил, что при необходимости продемонстрирует заявления об увольнении всех членов президентской команды, потому что они «не держатся за власть».

49-летний Ермак — украинский юрист, кинопродюсер. Магистр международного частного права. Оппозиционные фракции в Раде с ноября 2019 года требовали увольнения Ермака из-за его «пророссийских месседжей».

Именно Ермак вел переговоры команды Зеленского с россиянами относительно двух обменов, а также готовил Киев к «нормандскому саммиту».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Партия «Слуга народа» должна пройти очищение — Зеленский (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует вину за скандалы, в которые попадают депутаты из партии «Слуга народа». Проконтролировать всех депутатов нет возможности, поэтому партия должна пройти очищение

Новости Украины
11:46

Ермак заменил Богдана в Офисе президента — указ Зеленского

Офис президента получил нового руководителя. Им стал Андрей Ермак. Он сменил на посту Андрея Богдана. Именно Ермак имел наибольшее влияние на Зеленского в последнее время. Он вел переговоры с РФ относительно обменов, готовил Киев к «нормандскому саммиту»

Новости Украины
11:40

Вокруг Зеленского есть разные люди, президент — наш магнит: Ермак об отношениях с Богданом (ВИДЕО)

Помощник Зеленского Ермак назвал главу государства магнитом, вокруг которого группируется его команда. Ермак развеял слухи о конфликте или конкуренции с руководителем Офиса президента Богданом, который якобы подал в отставку

Новости Украины
09:00
1432