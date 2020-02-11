Ермак заменил Богдана в Офисе президента — указ Зеленского, фото — НВ

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Ракурс

Андрей Ермак заменил Андрея Богдана во главе Офиса президента. Об этом стало известно 11 февраля. Соответствующий указ обнародовал на своем сайте президент Владимир Зеленский.

В указе № 46/2020 глава государства не указывает причину увольнения Богдана. Другими своими актами он освободил Ермака от должности помощника, а также назначил его на пост руководителя своего офиса.

Напомним, что о возможной отставке Богдана сообщалось вчера вечером. Он якобы проводил переговоры об уходе от дел со своими заместителями, а также разговаривал по этому поводу с президентом. Богдан два месяца не был настолько публичным, как это было в первые полгода пребывания Зеленского на должности президента.

Это не первый случай, когда СМИ сообщали об отставке Богдана. В августе прошлого года подобная информация уже распространялась, но Зеленский в ответ на такие слухи заметил, что при необходимости продемонстрирует заявления об увольнении всех членов президентской команды, потому что они «не держатся за власть».

49-летний Ермак — украинский юрист, кинопродюсер. Магистр международного частного права. Оппозиционные фракции в Раде с ноября 2019 года требовали увольнения Ермака из-за его «пророссийских месседжей».

Именно Ермак вел переговоры команды Зеленского с россиянами относительно двух обменов, а также готовил Киев к «нормандскому саммиту».