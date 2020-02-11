Єрмак замінив Богдана в Офісі президента — указ Зеленського, фото — НВ

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Ракурс

Андрій Єрмак замінив Андрія Богдана на чолі Офісу президента. Про це стало відомо 11 лютого. Відповідний указ оприлюднив на своєму сайті президент Володимир Зеленський.

В указі № 46/2020 глава держави не вказує причину звільнення Богдана. Іншими своїми актами він звільнив Єрмака з посади помічника, а також призначив його на посаду керівника свого офісу.

Нагадаємо, що про ймовірну відставку Богдана повідомлялося вчора увечері. Начебто він проводив переговори про відхід від справ зі своїми заступниками, а також розмовляв з цьог приводу із президентом. Богдан два місяці не був настільки публічним, як це було у перші півроку перебування Зеленського на посаді президента.

Це не перший випадок, коли ЗМІ повідомляли про відставку Богдана. У серпні подібна інформація вже розповсюджувалася, але Зеленський у відповідь на такі чутки зауважив, що за потреби продемонструє заяви про звільнення всіх членів президентської команди, бо вони «не тримаються за владу».

49-річний Єрмак — український правник, кінопродюсер. Магістр з міжнародного приватного права. Опозиційні фракції у Раді із листопада 2019 року вимагали звільнення Єрмака через його «проросійські меседжі».

Саме Єрмак проводив переговори команди Зеленського із росіянами щодо двох обмінів, а також готував Київ до «нормандського саміту».