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Ракурс
Серия взрывов потрясла почтовые отделения в Нидерландах, фото — Reuters

Серия взрывов потрясла почтовые отделения в Нидерландах

12 фев 2020, 10:27
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Взрывы потрясли Нидерланды утром среды, 12 февраля. Первый из них прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме. Бомба, вероятно, находилась в посылке.

Другая посылка взорвалась на почте в городе Керкраде. Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов сообщили о взрывах в Twitter.

Бомба в Керкраде также, вероятно, находилась в посылке. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Утром в среду произошел взрыв в почтовом отделении делового здания, незадолго до 8 часов утра. Вероятно он вызван взрывом бомбы. Пострадавших нет, — говорится в сообщении полиции Амстердама.

Сообщается, что на месте работают взрывотехники и спецслужбы.

Почтовую компанию Wiebachstraat в Керкраде эвакуировали, на место прибыла команда саперов. Взрыв произошел в сортировочном центре отделения.

В настоящее время полиция не сообщала, связаны ли оба взрыва.

В начале этого года письма с угрозами взрыва были получены компаниями Амстердама, Маастрихта, Утрехта и Роттердама, сообщает NU. Последнее письмо с угрозами были доставлены 10 января. До сих пор непонятно, кто стоит за такими действиями. Полиция подозревает, что письма были отправлены одним отправителем. Все ранее отправленные письма выглядели одинаково.

Источник: Ракурс


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