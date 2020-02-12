Серія вибухів струсонула Нідерланди: підірвали посилки на пошті, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n133560-seriya-vybuhiv-strusonula-niderlandy-pidirvaly-posylky-na-poshti.html

Ракурс

Вибухи струсонули Нідерланди вранці середи, 12 лютого. Перший з них прогримів в офісі поштової компанії в Амстердамі. Бомба, імовірно, знаходилася в посилці.

Інша посилка вибухнула на пошті в місті Керкраде. Співробітники правоохоронних органів Нідерландів повідомили про вибухи у Twitter.

Бомба в Керкраде також, імовірно, знаходилася в посилці. Відзначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Вранці в середу стався вибух в поштовому відділенні ділової будівлі, незадовго до 8 години ранку, імовірно викликаний вибухом бомби. Постраждалих немає, — йдеться в повідомленні поліції Амстердаму.

Повідомляється, що на місці працюють вибухотехніки і спецслужби.

Поштову компанію Wiebachstraat у Керкраде евакуювали, на місце прибула команда саперів. Вибух стався у сортувальному центрі відділення.

Наразі поліція не повідомляла, чи пов’язані обидва вибухи.

На початку цього року листи з погрозами вибуху були отримані компаніями Амстердама, Маастріхта, Утрехта і Роттердама, повідомляє NU. Останній лист з погрозами було доставлено 10 січня. Дотепер незрозуміло, хто стоїть за такими діями. Поліція підозрює, що листи були відправлені одним відправником. Усі раніше відправлені листи виглядали однаково.