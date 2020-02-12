Ситник: Я піду у відставку після виконання своєї місії

Артем Ситник. Фото: Прес-служба НАБУ

https://racurs.ua/ua/n133559-sytnyk-ya-pidu-u-vidstavku-pislya-vykonannya-svoieyi-misiyi.html

Ракурс

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник заявив, що піде зі свого поста лише після того, коли усвідомить, що повністю виконав покладену на нього місію.

Таку думку чиновник висловив під час інтерв’ю ЛІГА.net.

Також Ситник повідомив, що у нього немає права на переобрання, тому вся епопея навколо його персони незабаром завершиться.

Чиновник вважає, що на сьогоднішній день він не виконав усіх пунктів програми-мінімум, яку запланував, заступаючи на посаду директора НАБУ.

Також Ситник додав, що його мотивують дії опонентів, адже це означає, що НАБУ знаходиться на правильному шляху.

Як раніше писав «Ракурс», 7 лютого до Верховної Ради внесено проект постанови про звільнення Ситника з посади директора НАБУ.