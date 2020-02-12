Пожежі в Австралії: 113 видів тварин потребують термінової допомоги

В Австралії 113 видів тварин потребують термінової допомоги. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n133558-pojeji-v-avstraliyi-113-vydiv-tvaryn-potrebuut-terminovoyi-dopomogy.html

Ракурс

Лісові пожежі в Австралії частково або повністю знищили місця проживання 113 видів тварин. Ці види зараз потребують екстреної допомоги.

У цей список входять 13 видів птахів, 20 видів рептилій, п’ять видів безхребетних, 19 видів ссавців, 22 види раків. Всі вони втратили щонайменше 30% середовища їхнього проживання. Такий висновок зробила урядова експертна комісія з питань відновлення диких тварин, передає ВВС.

Експерти заявляють, що перш за все допомога потрібна коалам і валлабі, а також деяким птахам, рибам і жабам. Водночас наголошується, що пожежі не призвели до вимирання будь-якого виду тварин.

В експертній комісії додали, що попередній список звузив поле з сотень уражених вогнем видів до тих, хто потребує невідкладних заходів з охорони.

Як писав «Ракурс», пожежі в Австралії почав поступово гасити сильний дощ. Так, зливи в штаті Новий Південний Уельс загасили 18 пожеж з 60, але через це деякі регіони східного узбережжя Австралії опинилися під загрозою повені.

Також раніше Австралію накрили потужні пилові бурі. Причиною такого явища стали грози і сильні вітри.