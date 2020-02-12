Пожары в Австралии: 113 видов животных нуждаются в срочной помощи

В Австралии 113 видов животных нуждаются в срочной помощи. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n133558-pojary-v-avstralii-113-vidov-jivotnyh-nujdautsya-v-srochnoy-pomoschi.html

Ракурс

Лесные пожары в Австралии частично или полностью уничтожили места обитания 113 видов животных. Эти виды сейчас нуждаются в экстренной помощи.

В этот список входят 13 видов птиц, 20 видов рептилий, пять видов беспозвоночных, 19 видов млекопитающих, 22 вида раков. Все они утратили по меньшей мере 30% среды их обитания. Такой вывод сделала правительственная экспертная комиссия по вопросам восстановления диких животных, передает ВВС.

Эксперты заявляют, что в первую очередь помощь нужна коалам и валлаби, а также некоторым птицам, рыбам и жабам. При этом отмечается, что пожары не привели к вымиранию какого-либо вида животных.

В экспертной комиссии добавили, что предварительный список сузил поле из сотен пораженных огнем видов до тех, кто нуждается в самых безотлагательных мероприятиях по охране.

Как писал «Ракурс», пожары в Австралии начал постепенно тушить сильный дождь. Так, проливные дожди в штате Новый Южный Уэльс потушили 18 пожаров из 60, но из-за этого некоторые регионы восточного побережья Австралии оказались под угрозой наводнения.

Также ранее Австралию накрыли мощные пылевые бури. Причиной такого явления стали грозы и сильные ветры.