Китайский коронавирус: Канада выделит 2 млн долл. на борьбу с инфекцией

Канада выделит 2 млн долл. на борьбу с коронавирусом. Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP

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Китайский коронавирус уже стал причиной смерти более 1 тыс. человек. В связи с этим Канада приняла решение выделить 2 млн долл. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с коронавирусом.

В Канаде подчеркнули, что сейчас важен координированный ответ для сдерживания и реагирования на новый коронавирус. Об этом в Оттаве заявила министр международного развития Канады Карина Гулд, сообщает «Укринформ».

По мнению канадского министра, эти деньги помогут уязвимым странам подготовиться к последствиям, вызванным новым типом коронавируса. Гулд также отметила, что Канада продолжает поддерживать инициативы, которые помогают укрепить систему здравоохранения.

Отметим, по состоянию на 12 февраля от коронавируса погибло 1 тыс. 118 человек. Только за последние сутки умерло почти 100 инфицированных. Общее количество зараженных — более 45 тыс. В то же время более 4 тыс. 800 пациентов удалось вылечить от коронавируса.

Напомним, ранее один из главных ученых-эпидемиологов Гонконга Габриэль Леун заявил, что пневмония, вызванная новым коронавирусом, может заразить до 60% населения Земли. Это произойдет в том случае, если ситуация с болезнью выйдет из-под контроля стран.