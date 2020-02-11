Китайский коронавирус может инфицировать до 60% населения планеты. Фото: РБК

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Коронавирус из Китая может инфицировать почти две трети всего человечества.

Пневмония, вызванная новым коронавирусом, может заразить до 60% населения Земли. Это произойдет в том случае, если ситуация с болезнью выйдет из-под контроля стран. Такое мнение высказал один из главных ученых-эпидемиологов Гонконга Габриэль Леун, 11 февраля сообщает The Guardian.

По его словам, если каждый инфицированный в среднем будет передавать коронавирус по меньшей мере двум лицам, количество зараженных по всему миру достигнет 60−80%. Ученый считает, что, если, общий уровень смертности от болезни составит лишь 1%, количество погибших может быть огромным.

60% населения мира — это страшная, большая цифра, — заявил Леун.

Напомним, китайский коронавирус официально назвали Covid-2019. По состоянию на 11 февраля инфекция привела к гибели 1 тыс. 18 человек. Только за последние сутки погибло более 100 инфицированных. Общее количество зараженных составляет более 43 тыс. Более 4 тыс. человек успешно прошли лечение и были выписаны из больниц.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что ситуация с новым типом коронавируса может оказаться «верхушкой айсберга», поскольку существует опасность быстрого распространения инфекции по всему миру. Специалисты рекомендуют всем странам быть готовыми к возможному распространению вируса.