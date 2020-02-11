Китайський коронавірус може інфікувати до 60% населення планети. Фото: РБК

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Коронавірус із Китаю може вразити майже дві третини всього людства.

Пневмонія, викликана новим коронавірусом, може заразити до 60% населення Землі. Це станеться в тому випадку, якщо ситуація з хворобою вийде з-під контролю країн. Таку думку висловив один із головних вчених-епідеміологів Гонконгу Габріель Леун, 11 лютого повідомляє The Guardian.

За його словами, якщо кожен інфікований в середньому буде передавати коронавірус щонайменше двом особам, кількість заражених по всьому світу сягне 60−80%. Науковець вважає, що, якщо, загальний рівень смертності від хвороби становитиме лише 1%, кількість загиблих може бути величезною.

60% населення світу — це страшна, велика цифра, — заявив Леун.

Нагадаємо, китайський коронавірус офіційно назвали Covid-2019. Станом на 11 лютого інфекція призвела до загибелі 1 тис. 18 осіб. Тільки за останню добу загинуло понад 100 інфікованих. Загальна кількість заражених сьогодні становить понад 43 тис. Понад 4 тис. осіб успішно пройшли лікування та були виписані з лікарень.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я заявляли, що ситуація з новим типом коронавірусу може виявитися «верхівкою айсберга», оскільки існує небезпека швидкого поширення інфекції по всьому світу. Фахівці рекомендують всім країнам бути готовими до можливого поширення вірусу.