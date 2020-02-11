Підозрюваний у вбивстві Ноздровської стверджує, що обмовив себе

Юрій Россошанський. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n133541-pidozruvanyy-u-vbyvstvi-nozdrovskoyi-stverdjuie-scho-obmovyv-sebe.html

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Підозрюваний у вбивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишиться під вартою ще на два місяці до 10 квітня 2020 року. Таке рішення виніс Шевченківський суд Києва під час сьогоднішнього засідання.

Представник потерпілої сторони Дмитро Біловчук заявив, що Россошанський під час проведення досудового слідства визнав свою провину і зізнався у скоєнні вбивства, повідомляє Insider.

Однак підозрюваний спростував заяву Біловчука і став стверджувати, що під час досудового слідства обмовив себе. За словами Россошанського, йому довелося визнати себе винним, так як на нього чинився тиск із боку слідства.

Звинувачення просило суд продовжити арешт для Россошанського, а захист клопотав про зміну запобіжного заходу на будь-який інший, крім арешту.

Суд став на бік звинувачення, але одночасно з цим ухвалив звернутися до Офісу генпрокурора для проведення перевірки щодо фактів можливого тиску на підозрюваного.