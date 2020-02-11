Подозреваемый в убийстве Ноздровской утверждает, что оговорил себя

Юрий Россошанский. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/n133541-podozrevaemyy-v-ubiystve-nozdrovskoy-utverjdaet-chto-ogovoril-sebya.html

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Подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрий Россошанский останется под стражей еще на два месяца до 10 апреля 2020 года. Такое решение вынес Шевченковский суд Киева во время сегодняшнего заседания.

Представитель потерпевшей стороны Дмитрий Биловчук заявил, что Россошанский во время проведения досудебного следствия признал свою вину и сознался в совершении убийства, сообщает Insider.

Однако подозреваемый опроверг заявление Биловчука и стал утверждать, что во время досудебного следствия оговорил себя. По словам Россошанского, ему пришлось признать себя виновным, так как на него оказывалось давление со стороны следствия.

Обвинение просило суд продлить арест для Россошанского, а защита ходатайствовала о смене меры пресечения на любую другую, кроме ареста.

Суд принял сторону обвинения, но одновременно с этим постановил обратиться в Офис генпрокурора для проведения проверки относительно фактов возможного давления на подозреваемого.